Tragedia a Foggia: investito e ucciso il giovane volontario Simone Raucea

FOGGIA – Un dramma ha colpito la città ieri sera in via Scillitani: Simone Raucea, 25 anni, è stato investito da un’auto ed è deceduto sul colpo. Simone era uno studente universitario e svolgeva il servizio civile presso l’ADMO, l’associazione donatori di midollo osseo di Foggia. Anche lui aveva già donato il midollo osseo a una persona bisognosa.

L’ADMO ha ricordato Simone come un ragazzo dai grandi valori morali, animato da uno sincero spirito di servizio e da un forte impegno sociale: “Non era solo un volontario: era un donatore effettivo, una persona che credeva davvero nella ricerca dei potenziali donatori e nel valore della solidarietà. La sua perdita lascia un vuoto profondo nella nostra comunità”.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è stato travolto da un uomo di 78 anni alla guida di un’Opel Astra, che si è immediatamente fermato a prestare soccorso. L’impatto è stato fatale: Simone sarebbe stato sbalzato sul parabrezza dell’auto e poi sul manto stradale, subendo ferite troppo gravi per sopravvivere.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica. In quel tratto non sono presenti telecamere di videosorveglianza. L’auto è stata sequestrata e il conducente denunciato per omicidio stradale.