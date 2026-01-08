Gallipoli, anziana truffata per 40.000 euro con la scusa della figlia in pericolo

GALLIPOLI – Una donna anziana di Gallipoli è stata vittima di una, orchestrata da due malviventi che hanno fatto leva sulle sue paure riguardo la figlia.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la donna è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è spacciato per “commissario”, prospettandole presunte gravi conseguenze legali per la figlia e richiedendo un versamento immediato di denaro a titolo di cauzione. Poco dopo, un complice si è presentato a casa della vittima per ritirare la somma.

Le indagini dei Carabinieri di Gallipoli sono già in corso. Gli investigatori hanno acquisito le immagini di videosorveglianza e stanno lavorando in stretto coordinamento con la Procura di Lecce per identificare i responsabili e chiarire la dinamica della truffa.