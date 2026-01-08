Bari, due locali presi di mira dai ladri: torna l’incubo delle spaccate

BARI – In poche ore, due attività commerciali del centro cittadino sono state prese di mira dai ladri, riaccendendo la preoccupazione tra i titolari per le cosiddette “spaccate”.

A denunciare l’accaduto sono stati i proprietari della Taverna Caprese in via Nicolai, che sui social hanno scritto: “Speravamo di iniziare l’anno diversamente, ma oggi siamo chiusi”. Secondo le prime ricostruzioni, durante la notte i malviventi hanno rotto la vetrina, messo a soqquadro la sala e manomesso la cassa.

L’episodio segue di poche ore un’altra spaccata avvenuta al locale Dal Vettor, sempre a Bari, segnalando un aumento dei furti con effrazione nel centro cittadino. Le forze dell’ordine stanno indagando per risalire agli autori e valutare eventuali collegamenti tra i due episodi.

I titolari dei locali invitano i colleghi a rimanere vigili e chiedono maggiore attenzione alla sicurezza delle attività commerciali, soprattutto nelle ore notturne.