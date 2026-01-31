Giornata della Memoria a Putignano: “Io c’ero” emoziona e fa riflettere

PUTIGNANO –hanno caratterizzato la serata di venerdì 30 gennaio dedicata allaa Putignano. Lo spettacolo teatrale, a cura dell’APS, con Debora Simone e David Romanazzi per la regia di Nico Beffa, ha animato la Chiesa delle Carmelitane, trasmettendo il messaggio dei testimoni della Shoah:

Prima della rappresentazione, lo storico Giovanni Capurso di Terlizzi ha ricordato la figura di don Pietro Pappagallo, simbolo di scelta pacifista e anticonformista, mentre le studentesse e gli studenti del progetto “Il Treno della Memoria” del Liceo San Benedetto di Conversano hanno condiviso le loro esperienze, accompagnati dal Dirigente Scolastico Prof. Francesco Gentile.

Quest’anno l’Associazione Onde Culturali ha aderito per la prima volta al progetto, consentendo ai giovani del territorio di partecipare al viaggio verso Cracovia e i campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau, contribuendo per metà delle spese. Grazie a questa iniziativa, Marilisa Lippolis, giovane putignanese classe 2005, prenderà parte al progetto nelle prossime settimane.

Tra i presenti alla serata anche il Presidente del Consiglio Comunale di Putignano, Saverio Campanella, e il Consigliere Regionale On. Ubaldo Pagano, che ha portato i saluti del Presidente Decaro sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria e ricordare figure come don Pappagallo.

Il regista e consigliere dell’APS Nico Beffa ha dichiarato: “Per Onde Culturali è stata la prima rappresentazione teatrale con Debora e David, che ci hanno emozionato. Essere testimoni dei testimoni è un impegno che intendiamo continuare con il progetto del Treno della Memoria. Abbiamo toccato con mano i crimini nazifascisti e compreso che, come don Pappagallo, ciascuno di noi può fare la differenza”.

L’evento ha rappresentato anche l’occasione per rinnovare o sottoscrivere la tessera associativa 2026 dell’APS Onde Culturali. Gli interessati possono contattare la segreteria all’indirizzo info@ondeculturali.it, con costi e modalità invariate rispetto al 2025.