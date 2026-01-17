Giustizia, Bellomo (FI): “Sindaco di Bari si confronti con me sul referendum”

BARI – «L’adesione del sindaco di Bari all’appello dei primi cittadini per il No dimostra quanto pregiudizio e quanta malafede ci sia tra le fila di una sinistra che considera la riforma della giustizia una minaccia per il sistema correntizio della magistratura, responsabile di gravi danni alla nostra democrazia».

Lo afferma il deputato Davide Bellomo, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia alla Camera e coordinatore della campagna referendaria di Forza Italia Puglia per le ragioni del Sì, annunciando la disponibilità a un confronto pubblico con il sindaco Vito Leccese.

«Sono pronto a un dibattito aperto, norma per norma, per dimostrare che le ragioni del Sì sono pienamente coerenti con il dettato costituzionale e con i principi di autonomia e vera indipendenza della magistratura. Chi sostiene il contrario afferma il falso, e non certo per ignoranza. Basta sedersi a un tavolo in maniera civile e con onestà intellettuale per comprendere come questo referendum costituzionale rappresenti un’occasione storica per mettere fine a relazioni pericolose che hanno spesso disconosciuto il merito, lasciando spazio alle appartenenze e allo strapotere di associazioni di categoria, minando così la credibilità di un potere fondamentale dello Stato di diritto».