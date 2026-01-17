Taranto, sequestrati due quintali di carne scaduta dai carabinieri del Nas

TARANTO - I carabinieri del Nas di Taranto hanno sequestrato due quintali di carne scaduta, tra vitello, ovino e pollame, pronta per essere commercializzata da un’azienda di lavorazione carni.

Durante controlli in altre macellerie, sono stati sequestrati anche circa 60 chili di carne bovina senza tracciabilità alimentare, pronta per la vendita. La merce, se immessa sul mercato, avrebbe rappresentato un rischio per la salute dei consumatori.

I titolari delle attività sono stati denunciati e sono state comminate sanzioni per diverse migliaia di euro.