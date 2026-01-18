Grave incidente sulla Ss172 tra Alberobello e Locorotondo: sei feriti nella notte

ALBEROBELLO - Violento schianto nella notte lungo la. L’incidente è avvenuto intorno allee ha coinvolto, causando il ferimento di

Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e di estrazione dei feriti dai veicoli coinvolti.

I feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona per le cure necessarie; al momento non si conoscono le loro condizioni, ma nessuno risulterebbe in pericolo di vita.

La Ss172 è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ora al vaglio delle forze dell’ordine.