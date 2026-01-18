Tricase, presentazione dell'ultimo saggio di Vito Mancuso



TRICASE - Tricase ospita Vito Mancuso: due giornate di dialogo su fede, cultura e spiritualità il 23–24 gennaio 2026 - Ore 18.30 Sala del Trono, Palazzo Gallone.L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura della Città di Tricase, da Mediterraneo-Le rotte possibili, dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali e dall’Associazione Amici dell’Università Cattolica.Si tratta di una preziosa occasione di dialogo e confronto che riunisce istituzioni, università, comunità religiose e protagonisti della cultura, offrendo alla cittadinanza un momento culturale di alto profilo.Ospite d’eccezione sarà il teologo e filosofo Vito Mancuso, autore di numerosi volumi che hanno suscitato notevole attenzione su temi quali il senso della vita, la fede, il dolore, la libertà, la bellezza e l’etica.Tra le sue opere più note si ricordano Il dolore innocente, Dio e il suo destino, La vita autentica, Il coraggio di essere liberi, La via della bellezza, Etica per giorni difficili, A proposito del senso della vita e Non ti manchi mai la gioia.In tutti i suoi lavori Mancuso indaga la dimensione spirituale dell’essere umano, il ruolo di Gesù come maestro di vita e il dialogo con altri grandi maestri dell’umanità quali Socrate, Buddha e Confucio.Venerdì 23 gennaio verrà presentato il suo più recente volume, Gesù e Cristo (Garzanti), opera innovativa in cui l’autore raccoglie anni di ricerca e riflessione, mostrando come la fede cristiana sia il risultato di un processo storico e simbolico che, a partire da fatti documentati, si è progressivamente arricchito di significati.Sabato 24 gennaio, sempre presso la Sala del Trono, si terrà un confronto pubblico aperto alla cittadinanza tra mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca, e VitoMancuso.