Serie C, girone C: il Casarano cede 3-0 al Benevento
FRANCESCO LOIACONO - Il Casarano subisce una pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Benevento nella ventiduesima giornata del girone C di Serie C, disputata allo stadio “Vigorito”.
La partita è stata equilibrata nella prima frazione, con alcune occasioni da entrambe le parti. Al 9’ Grandolfo del Casarano di testa non riesce a concretizzare un’occasione importante. Al 17’ Lamesta del Benevento sfiora il gol, mentre al 33’ Tumminello, sempre per i padroni di casa, calcia di destro fuori dallo specchio della porta.
Nel secondo tempo, il Benevento prende il controllo della partita. All’8’ Manconi porta in vantaggio i sanniti con un tocco di destro su cross di Maita. Al 16’ Tumminello raddoppia con una girata di sinistro su assist di Romano. Al 32’ Salvemini realizza il terzo gol su rigore, concesso per un fallo di Celiento su di lui. Il Casarano tenta una reazione, ma al 34’ Grandolfo non riesce a concretizzare una buona occasione.
Con questa sconfitta, il Casarano resta settimo in classifica a quota 28 punti, in compagnia di Cerignola e Crotone. Il Benevento consolida la sua leadership con 48 punti.
Il prossimo impegno del Casarano sarà sabato 24 gennaio alle 17:30, quando ospiterà il Picerno allo stadio “Capozza” nella ventitreesima giornata del girone C di Serie C.