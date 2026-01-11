Grottaglie, decifrato il mistero della Stella dei Magi: rande successo per l’evento del Centro Culturale 'Giuseppe Battista'



GROTTAGLIE (TA) - Un viaggio affascinante tra astronomia, archeologia e sacre scritture ha caratterizzato la serata di sabato 10 gennaio presso la Biblioteca San Francesco de Geronimo. Il Centro Culturale “Giuseppe Battista” ha ospitato la presentazione dell’opera del prof. Teodoro Brescia: “La Stella dei Magi e il sarcofago decifrato”, un evento che segna l'inizio di un anno di fondamentale importanza per l'associazione. - Un viaggio affascinante tra astronomia, archeologia e sacre scritture ha caratterizzato la serata di sabato 10 gennaio presso la Biblioteca San Francesco de Geronimo. Il Centro Culturale “Giuseppe Battista” ha ospitato la presentazione dell’opera del prof. Teodoro Brescia: “La Stella dei Magi e il sarcofago decifrato”, un evento che segna l'inizio di un anno di fondamentale importanza per l'associazione.





Ad aprire la serata è stato l’intervento del Presidente del Centro, Ciro Marseglia, il quale ha ricordato con orgoglio il prestigioso traguardo dei trent’anni di attività (1996-2026) che ricorrono proprio quest’anno. Marseglia ha sottolineato come il Centro sia diventato un punto di riferimento culturale costante per il territorio e ha annunciato che questo appuntamento è solo il primo di un ricco calendario di eventi appositamente programmati per celebrare degnamente il trentennale, con iniziative che spazieranno tra diverse discipline e tematiche.





La serata è stata coordinata con maestria da Lilli D’Amicis, direttore di Oraquadra.info, che ha guidato il flusso degli interventi mettendo in luce le implicazioni storiche della ricerca. Il dialogo tra l’autore e il giornalista ed editore Antonio Dellisanti ha poi permesso di approfondire il rigore scientifico dell'opera di Brescia, capace di decifrare una vera e propria mappa astronomica incisa sul sarcofago paleocristiano di Boville Ernica.





Durante la presentazione, sono state proiettate immagini dettagliate delle costellazioni, mostrando la perfetta corrispondenza tra il reperto archeologico e la volta celeste di duemila anni fa. La tesi dell’autore ha convinto e affascinato la platea, dimostrando come la “Stella” vista dai Magi fosse un segno astronomico preciso e calcolabile.





L'incontro si è concluso con la consegna di una targa celebrativa, da parte del Presidente dell’Anteas di Grottaglie, Cosimo Luccarelli, un gesto simbolico per ringraziare i prestigiosi ospiti. Con questo successo, il Centro Culturale “Giuseppe Battista” riafferma la sua missione di divulgazione e promozione culturale, proiettandosi verso un 2026 che si preannuncia indimenticabile per la comunità di Grottaglie.



