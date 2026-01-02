Grottaglie, prende il via con 'Basta Poco' la nuova stagione teatrale del Teatro Monticello



GROTTAGLIE (TA) - Prende il via il prossimo 9 gennaio la stagione teatrale di Grottaglie organizzata dal Comune di Grottaglie - assessorato alla Cultura in collaborazione con Puglia Culture. Antonio Cornacchione insieme a un istrionico Pino Quartullo e all'irresistibile verve di Alessandra Faiella saranno i protagonisti della politicamente scorretta, ruvida e brillante commedia Basta Poco in scena al Teatro Monticello (ore 20.30). Palmiro, tipografo sull'orlo del fallimento, vive in un appartamento popolare di proprietà della Regione, intestato ai genitori deceduti da alcuni anni, pur non avendone diritto. Per non pagare il TFR alla sua unica dipendente, una donna ungherese della quale è segretamente innamorato, le offre la convivenza garantendole vitto e alloggio. Un giorno riceve lo sfratto e l'appartamento viene assegnato ad una famiglia di origini rom; si trova così al centro di una disputa politica tra centri sociali, che lo vorrebbero cacciare, e neofascisti che lo difendono strumentalmente in cambio di un'adesione ideologica che metterà a dura prova le sue certezze politiche. Palmiro ne uscirà profondamente cambiato diventando un eroe, suo malgrado.





La stagione proseguirà poi con altri cinque appuntamenti tra prosa, comicità e musica d’autore in programma fino ad aprile. Il 23 gennaio sul palco del Teatro Monticello ci saranno Paolo Sassanelli e Lucia Zotti in Quanto basta, che mescola comicità e sentimento, raccontando con leggerezza le piccole grandi sfide della vita quotidiana. Il terzo appuntamento, il 12 febbraio, vedrà sul palco la verve irresistibile di Tosca D’Aquino in Cena con sorpresa. La musica sarà protagonista il 13 marzo con il concerto dei Radiodervish, che porteranno a Grottaglie Storie di uomini e di vini. Si torna alla prosa il 9 aprile con Paolo Rossi e il suo Stand Up Classic un’operaccia satirica - si legge nella scheda di presentazione dello spettacolo - in cui l’attore mescola teatro, improvvisazione e satira in un dialogo diretto e irresistibile con il pubblico. Gran finale il 18 aprile con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti in Buongiorno, Ministro!, un’irriverente e amara commedia che gioca con la politica e il potere, portando in scena un umorismo intelligente e tagliente.





Info

Infopoint Castello Episcopio

Largo Maria Immacolata

Tel. 099.5620427

Comune di Grottaglie Ufficio Cultura

Via Martiri D'Ungheria, 1

tel. 099.5620251-326

Teatro Monticello

via K. Marx, 1