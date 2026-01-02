'La magia del Natale in bus', un sabato tutto di musica: al Must di Lecce i ritmi di Queemose e Serena Patrimia



Appuntamenti sul filobus M1 e in vari luoghi del centro





LECCE - Nuovi appuntamenti, dopo la pausa di inizio anno, per la rassegna "La magia del Natale in bus", iniziativa del Comune di Lecce e SGM realizzata in collaborazione con Icon Radio Visual Group per promuovere l’uso dei mezzi pubblici in città.





Prima tappa domattina dalle 10.30 alle 12.30 alle Mura urbiche (presso la mostra "I love Lego") con il laboratorio "Guarda fuori" (evento su prenotazione): partenza dal city terminal di piazzale Bene (linea M1), arrivo in viale De Pietro. Alle 11 invece si comincia con la musica (fino alle 12.30) e "Kosmiko dj set": location il filobus della linea M1, partenza e arrivo al city terminal. E ancora, dalle 10.30 alle 12.30 in piazza Sant’Oronzo c’è "Barocco filobus" (evento su prenotazione): partenza sulla linea M1 dal city terminal, arrivo alla fermata del castello Carlo V.





In serata altri tre appuntamenti. Alle 17.30 silent reading letterario sul filobus della linea M1, con partenza e arrivo dal ciy terminal; dalle 18.30 alle 19.30 "Barocco filobus" in piazza Sant’Oronzo, con partenza dal city terminal e arrivo alla fermata Carlo V (evento su prenotazione); alle 18 al Must, infine, spazio a "Bus Night Express", che trasformerà il museo in un luogo di sonorità alternative grazie a Queemose e Serena Patrimia, impegnati in un progetto di ricerca che propone un live set arricchito da strumenti di concezione futuristica autoprodotti da Andrea Calella (Queemose, appunto): drum pad, tastiere e synth.



