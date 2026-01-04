“I Promessi Sposi – Il Musical”: il capolavoro di Manzoni torna sul palco in una versione moderna e coinvolgente

- Il celebre romanzo di Alessandro Manzoni rivive in chiave musicale nel nuovo allestimento promosso dall’APS Tuttinscena Cultura e Spettacolo che, dal 27 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, porta in scena al Teatro Niccolò Van Westerhout di Mola di Bari la versione musical di uno dei classici più amati della letteratura italiana.

Questa produzione, diretta dal regista Vito Rago, rappresenta un ponte tra tradizione e modernità, reinterpretando la storia di Renzo e Lucia con un linguaggio scenico che unisce musica, canto, danza e scenografie virtuali, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva capace di parlare a tutte le generazioni.

Il progetto nasce dalla forte passione per il teatro del gruppo “Tuttinscena Cultura e Spettacolo”, attivo sul territorio da oltre trent’anni, con una particolare attenzione ai giovani talenti. L’allestimento attuale si pone come tappa di un percorso artistico consolidato: già una precedente versione del musical aveva riscosso un grande successo di pubblico e critica, registrando numerose repliche sold out anche al di fuori delle mura cittadine.

Al centro dello spettacolo resta il grande tema dell’amore in tutte le sue declinazioni: promesso, ostacolato, negato, ritrovato, ed è il vero motore della narrazione manzoniana che, sul palcoscenico, trova nuova forza attraverso le esibizioni di un cast numeroso e talentuoso.

Il cast vede Roberto Casulli nei panni di Renzo e Ilenia D’Amato in quelli di Lucia, affiancati da interpreti come Nico Colella, Mariagrazia Carcagnì, Mario De Florio, Leonardo Vita, Luca Procaccio e molti altri che, insieme al corpo di ballo, restituiscono ritmo, coralità e colore alla storia.

La produzione è supportata da un’équipe tecnica di alto profilo, con coreografie curate da Maria Cristina Martinelli, scenografie virtuali firmate da INGENIA e un’efficace organizzazione generale che garantisce una messa in scena raffinata e dinamica.

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Mola di Bari e dalla FITA, è un invito aperto a tutti: famiglie, appassionati di teatro e amanti della letteratura, ad assistere a uno spettacolo che celebra la potenza di un classico senza tempo, riscoprendo la forza narrativa ed emotiva di Manzoni attraverso la magia del musical.

Dettagli utili: