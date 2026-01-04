Successo dell’Australia e del Belgio nella United Cup a Sydney

FRANCESCO LOIACONO - Prosegue la United Cup sui campi di Sydney, dove nella giornata odierna sono arrivate due vittorie combattute e spettacolari. L’Australia ha superato la Norvegia per 2-1, mentre il Belgio ha avuto la meglio sulla Cina con lo stesso punteggio, al termine di incontri ricchi di equilibrio ed emozioni.

Australia–Norvegia 2-1

Nel primo singolare femminile, l’australiana Storm Hunter ha portato in vantaggio i padroni di casa imponendosi per 6-2 7-6 sulla norvegese Malene Helgo. Hunter ha dominato il primo set grazie a un servizio estremamente preciso, che le ha permesso di controllare gli scambi. Nel secondo parziale l’incontro è stato molto più equilibrato, con le due giocatrici che hanno lottato punto su punto fino al 6-6. Nel tie-break, però, la tennista australiana ha fatto la differenza con un rovescio solido e colpi rapidi da fondo campo, chiudendo il match in due set.

La Norvegia ha pareggiato i conti nel singolare maschile grazie a Casper Ruud, che ha superato l’australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-3 6-3. Ruud ha mostrato grande solidità e continuità, riuscendo a gestire il ritmo dell’incontro e a neutralizzare la velocità del suo avversario.

Decisivo, come spesso accade nella United Cup, il doppio misto. Storm Hunter e John Patrick Smith hanno regalato il punto decisivo all’Australia battendo la coppia norvegese formata da Ulrikke Ekeri e Casper Ruud per 4-6 6-1 10-4. Dopo un primo set combattuto e perso di misura, la coppia australiana ha dominato il secondo parziale e ha poi preso il controllo del match tie-break, chiudendo con autorità e facendo esplodere il pubblico di casa.

Belgio–Cina 2-1

Nell’altro incontro di giornata, il Belgio ha superato la Cina per 2-1. Nel primo singolare femminile Elise Mertens ha dato subito un segnale forte, imponendosi con un netto 6-2 6-2 sulla cinese Lin Zhu, grazie a una prestazione solida e senza sbavature.

La Cina ha reagito nel singolare maschile, dove Zhizhen Zhang ha avuto la meglio su Zizou Bergs al termine di una vera battaglia, chiusa 6-7 7-6 7-5. Un match lungo e combattuto, deciso solo nei momenti finali del terzo set.

Nel doppio misto, infine, il Belgio ha conquistato il punto decisivo: Elise Mertens e Zizou Bergs hanno superato Lin Zhu e Zhizhen Zhang per 5-7 7-6 10-6, ribaltando un incontro complesso e regalando alla loro nazionale una vittoria preziosa.

La United Cup continua così a regalare spettacolo, confermandosi una competizione avvincente in cui il contributo di squadra e il doppio misto risultano spesso decisivi per l’esito finale degli incontri.