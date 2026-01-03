Manfredonia: esplode una bomba carta all’esterno di un locale, indagini in corso

MANFREDONIA – La scorsa notte unaè esplosa all’esterno di un noto locale di Manfredonia, mandando in frantumi la porta d’ingresso dell’attività commerciale. Fortunatamente non si registrano feriti.

Il titolare del locale è componente dell’Associazione Nazionale Carabinieri. L’episodio è stato denunciato anche dal sindaco Domenico La Marca, che ha espresso solidarietà al proprietario tramite i social. “Un gesto grave – ha dichiarato il sindaco – che ferisce non solo chi lo subisce, ma l’intera comunità. Manfredonia non accetta la violenza”.

Sono in corso le indagini delle autorità locali per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili dell’esplosione.