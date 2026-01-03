“Il Gioco della Vita”: Taranto risponde con il cuore, 3.000 euro donati alla Fondazione ANT

TARANTO – Arte, emozione e solidarietà si sono incontrate sul palco deldurante la quarta edizione de, spettacolo di beneficenza che si conferma uno degli appuntamenti più significativi del panorama culturale e solidale tarantino. La serata ha registrato una partecipazione sentita e generosa, culminata nella donazione dialla

Ideato e organizzato dalla poesia visiva di Fabio De Cuia e Antonella Mele, l’evento ha visto esibirsi artisti locali e ospiti nazionali: la pianista e compositrice Greta Meghan da Roma, il violinista Francesco Greco accompagnato al pianoforte da Antonello De Bartolomeo, il chitarrista Liborio Scavone con il performer Aldo Liotino, la performer Maila Tedeschi, la maestra Vittoria Macheda e la scuola di danza Jonica Studio Danza In Two diretta da Teresa Attanasio. La serata ha ospitato anche i musicisti del progetto Blu Butterfly – Posso Sempre Volare, Lorenzo Murciano e Alessandro Murciano, con il lancio ufficiale del brano interpretato da Federica Pertoso e dai ragazzi di Blu Butterfly, guidati da Maria Spada.

Momento di grande emozione è stato segnato dalle interpretazioni di Cesare Natale e Daniela Lelli dell’associazione Falanthra ODV – Alzheimer+, accompagnati da Chiara Blandamura e Arianna De Pasquale, e dalla sorprendente performance del giovanissimo Nicola Mele, che ha offerto uno sguardo sulla vita attraverso gli occhi di un bambino.

La conduzione della serata è stata affidata a Matteo Schinaia e Maria Teresa Trenta, quest’ultima Ambasciatrice di Solidarietà, capaci di guidare il pubblico lungo un percorso narrativo autentico e mai retorico.

Il momento culminante è arrivato con la consegna simbolica dell’assegno da 3.000 euro alla Fondazione ANT, frutto della generosità del pubblico, del lavoro organizzativo e del sostegno degli sponsor. Un gesto che ha rafforzato il senso di comunità e solidarietà nella città di Taranto.

Fondamentale il contributo dei media partner Ki.Fra TV e Taras TV, che hanno seguito l’evento sin dal pre-spettacolo, permettendo anche a chi non era presente di coglierne l’essenza.

Con questa edizione, Taranto si conferma città di talento e di cuore, capace di riconoscersi, raccontarsi e tendere la mano attraverso l’arte. E mentre il sipario cala, resta chiaro un messaggio: quando l’arte chiama, Taranto risponde.