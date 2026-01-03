Crans-Montana, aggiornamento sull’incendio al bar Le Constellation: 14 feriti italiani, sei dispersi

CRANS-MONTANA – Sale anell’incendio divampato al disco bara Crans-Montana, mentre restano, secondo quanto comunicato oggi dall’ambasciatore italiano in Svizzera,

Le autorità elvetiche aggiornano il bilancio complessivo della tragedia a 121 feriti, di cui cinque ancora non identificati, e 40 deceduti, di cui quattro identificati e tutti svizzeri già restituiti alle famiglie.

La Procura del Cantone Vallese procede per omicidio e lesioni colpose, ma al momento non ci sono indagati per l’incendio. Lo conferma la procuratrice generale Beatrice Pilloud, sottolineando che i proprietari del locale sono stati sentiti come persone informate sui fatti e attualmente considerati innocenti.

Molti ragazzi sarebbero rimasti intrappolati nel bar interrato: “L’unica via di fuga era una scala, la porta per uscire era stretta”, raccontano testimoni. L’incendio, secondo quanto riferito dai proprietari, sarebbe partito dalle candele poste all’interno delle bottiglie, ma essi assicurano che nel locale “tutto era nella norma” e che le disposizioni di sicurezza erano rispettate.

L’inchiesta è in corso e le autorità svizzere continuano a raccogliere testimonianze e dati per chiarire le cause dell’incendio e ricostruire le dinamiche della tragedia.