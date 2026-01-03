Conversano: riapre Piazza Carmine, inaugurazione ufficiale il 6 gennaio

CONVERSANO – Martedì, giorno dell’Epifania,sarà ufficialmente inaugurata dopo un completo restyling. L’evento, che prenderà il via alle, vedrà la partecipazione di, Vescovo della Diocesi Conversano-Monopoli, dell’orchestrae, per la gioia dei più piccoli, della simpatica

Dopo mesi di lavori, la piazza si presenta con una nuova pavimentazione che valorizza la storicità del luogo, una fontana completamente rinnovata e un impianto di illuminazione moderno, pensato per rendere l’area più accogliente e sicura nelle ore serali.

«Un’occasione unica per vivere insieme uno dei luoghi più amati dai cittadini, finalmente restituito al suo splendore originario e pronto a tornare punto di riferimento per la vita sociale e culturale della città», commenta il sindaco Giuseppe Lovascio. «Invito tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questo evento, che segna una tappa importante per la valorizzazione del nostro patrimonio urbano e per la condivisione di momenti di comunità», aggiunge il primo cittadino, ricordando che la festa sarà animata anche dalla Befana, che intratterrà i bambini rendendo la giornata ancora più speciale.

L’inaugurazione di Piazza Carmine segna così una nuova pagina nella vita urbana di Conversano, celebrando insieme tradizione, comunità e bellezza architettonica.