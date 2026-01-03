Conversano: riapre Piazza Carmine, inaugurazione ufficiale il 6 gennaio
CONVERSANO – Martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, Piazza Carmine (Piazza Aldo Moro) sarà ufficialmente inaugurata dopo un completo restyling. L’evento, che prenderà il via alle 17:30, vedrà la partecipazione di S.E. Mons. Giuseppe Favale, Vescovo della Diocesi Conversano-Monopoli, dell’orchestra “Ligonzo” e, per la gioia dei più piccoli, della simpatica Befana.
Dopo mesi di lavori, la piazza si presenta con una nuova pavimentazione che valorizza la storicità del luogo, una fontana completamente rinnovata e un impianto di illuminazione moderno, pensato per rendere l’area più accogliente e sicura nelle ore serali.
«Un’occasione unica per vivere insieme uno dei luoghi più amati dai cittadini, finalmente restituito al suo splendore originario e pronto a tornare punto di riferimento per la vita sociale e culturale della città», commenta il sindaco Giuseppe Lovascio. «Invito tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questo evento, che segna una tappa importante per la valorizzazione del nostro patrimonio urbano e per la condivisione di momenti di comunità», aggiunge il primo cittadino, ricordando che la festa sarà animata anche dalla Befana, che intratterrà i bambini rendendo la giornata ancora più speciale.
L’inaugurazione di Piazza Carmine segna così una nuova pagina nella vita urbana di Conversano, celebrando insieme tradizione, comunità e bellezza architettonica.