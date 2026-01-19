Altamura, non è morto il 24enne Domenico Ostuni: smentita la notizia circolata ieri

ALTAMURA –, il 24enne rimasto ferito ieri nell’incidente stradale sulla provinciale 41 tra(Bari) e(Taranto), in cui hanno perso la vita, fratello e sorella di 21 e 24 anni.

La notizia della morte del giovane era stata inizialmente diffusa dal sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, che oggi ha voluto fare chiarezza, scusandosi per l’errore. Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza di “fare luce” su chi diffonde false informazioni, definendolo un comportamento irresponsabile e pericoloso.

Domenico Ostuni resta ricoverato dopo l’incidente, mentre proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dello scontro che ha causato la tragica morte dei due giovani fratelli.