Incendio distrugge tre ambulanze nel parcheggio della chiesa San Gabriele dell’Addolorata a Bari

BARI - Tre ambulanze sono andate distrutte nella notte in un incendio scoppiato nel parcheggio adiacente alla chiesa San Gabriele dell’Addolorata, nel quartiere San Paolo di Bari. Le fiamme, divampate poco dopo la mezzanotte, hanno reso necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per circa due ore per domare il rogo.

Grazie all’intervento tempestivo dei pompieri, le fiamme non hanno raggiunto l’interno della chiesa, evitando danni ancora più gravi. Oltre ai mezzi di soccorso, l’incendio ha distrutto anche alcune recinzioni presenti nell’area del parcheggio.

Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell’incendio e verificare eventuali responsabilità. Al momento non risultano persone ferite.