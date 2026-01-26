Palazzo Pesce, un febbraio di grande musica tra cantautorato, omaggi e jazz d’autore

MOLA DI BARI - Si preannuncia un calendario ricco e di alto profilo quello proposto da Palazzo Pesce a Mola di Bari, che tra fine gennaio e febbraio 2026 offrirà al pubblico una serie di appuntamenti dedicati alla grande musica italiana e internazionale, riletta attraverso progetti raffinati e interpretazioni d’autore.

Il primo evento è in programma venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 21.00, quando Palazzo Pesce ospiterà La scuola genovese: Biondi, Tenco, De André, Paoli, con Mario Rosini alla voce e al pianoforte. Una serata dedicata alla canzone d’autore genovese, riletta in chiave intima e personale in versione piano e voce, per un viaggio musicale che attraversa alcune delle pagine più significative della storia della musica italiana.

Il giorno seguente, sabato 31 gennaio 2026 alle ore 21.00, la Sala Etrusca accoglierà Senza fine – Omaggio a Ornella Vanoni, con Stefania Dipierro alla voce e Piero Vincenti al pianoforte. Un percorso musicale che rende omaggio a una delle voci più iconiche della canzone italiana, capace di attraversare oltre sessant’anni di storia culturale e sociale, diventando simbolo di eleganza, modernità e forza espressiva femminile.

Il cartellone proseguirà venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 21.00 con Note di Puglia – Suoni, voci e storie dal tacco d’Italia. Protagonisti della serata Rosanna D’Ecclesiis (voce) e Gennaro Lenato (pianoforte), con un repertorio che valorizza il patrimonio musicale pugliese attraverso le opere di Nicola Arigliano, Sergio Endrigo, Nino Rota, Domenico Modugno e altri autori legati, direttamente o indirettamente, alla regione.

Sabato 7 febbraio 2026 alle ore 21.00, nella Sala Etrusca, andrà in scena Marilyn – La musica dell’attrice e donna che ha incantato il mondo, con Sara Rotunno alla voce, Dino Plasmati alla chitarra e Vittorio Palmisano all’organo Hammond. Un progetto che rilegge le canzoni rese celebri da Marilyn Monroe attraverso una formazione originale, offrendo una nuova luce alle colonne sonore che hanno reso immortali i film dell’attrice.

L’appuntamento successivo è fissato per venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 21.00 con Swing & Seltz – La musica di Sergio Caputo. Sul palco Piero Rinaldi (voce), Gianni Binetti (sax) e Leo Torres (pianoforte) daranno vita a nuove versioni di brani celebri come Sabato italiano, Bimba se sapessi, Hemingway caffè latino e Il Garibaldi innamorato, per due ore di spettacolo all’insegna dello swing e dell’ironia.

A chiudere la rassegna sarà sabato 14 febbraio 2026 alle ore 21.00, con Love Songs, progetto dedicato alle mille sfumature dell’amore. Lisa Manosperti (voce) e Andrea Gargiulo (pianoforte) interpreteranno brani di Gershwin, Pino Daniele, Duke Ellington, Sting, Lucio Dalla e altri grandi autori, in un racconto musicale intenso e suggestivo, perfetto per la serata di San Valentino.

Tutti gli eventi si terranno a Palazzo Pesce, a Mola di Bari. Per ciascun concerto sono disponibili le opzioni “Scopri di più” e “Acquista il tuo ticket”.