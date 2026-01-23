Incendio in un pub a Campi Salentina, paura ma nessun ferito

CAMPI SALENTINA - Momenti di paura a Campi Salentina, dove intorno alle 20 un incendio ha interessato un pub. Le fiamme si sono sviluppate nella zona cucina, in corrispondenza dei fornelli che erano in funzione durante la preparazione delle pietanze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie, che hanno rapidamente domato il rogo. L’area è stata successivamente bonificata e messa in sicurezza.

Non si registrano feriti. Il locale ha riportato danni limitati alla zona interessata dall’incendio.