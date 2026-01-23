Taranto, Fratelli d’Italia chiede chiarezza sul Piano Locale della Sicurezza Stradale: “Serve un’azione concreta per fermare la strage silenziosa sulle nostre strade”

TARANTO - I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia –– hanno presentato un’interrogazione al Sindaco di Taranto per fare chiarezza sullo stato di avanzamento, sui tempi di consegna e sulle modalità di adozione del

L’iniziativa nasce dai dati allarmanti diffusi negli ultimi mesi dalla Polizia Locale e ripresi dagli organi di stampa: nel solo 2024, sul territorio cittadino, si sono verificati oltre 1.700 incidenti stradali, con nove vittime, numerosi feriti gravi e un incremento particolarmente preoccupante degli investimenti di pedoni.

«Un quadro inaccettabile – sottolineano i consiglieri – che impone alla Giunta comunale di considerare la sicurezza stradale come una emergenza urbana prioritaria, da affrontare con serietà e continuità».

Nel testo dell’interrogazione, Fratelli d’Italia richiama la Determinazione Dirigenziale n. 9701 del 6 dicembre 2023, con la quale la Direzione Polizia Locale e Protezione Civile ha affidato l’incarico per la redazione del Piano, fissando un cronoprogramma di nove mesi. Alla luce di tali atti, i consiglieri chiedono di sapere se l’elaborazione del PLSS sia stata ultimata, quando sia prevista la consegna formale del documento e quali siano le tempistiche per la sua adozione da parte della Giunta comunale.

«Il Piano Locale della Sicurezza Stradale – spiegano Lazzàro, Vietri e Toscano – rappresenta uno strumento indispensabile per trasformare i dati statistici in politiche pubbliche concrete, capaci di programmare interventi mirati, misurabili e strutturali. È inoltre fondamentale che il Piano venga presentato e discusso anche in Consiglio comunale, in un’ottica di trasparenza, condivisione e partecipazione».

Particolare attenzione viene infine posta sull’attuazione effettiva delle misure che dovranno scaturire dal Piano, con un focus specifico sulla riduzione degli incidenti mortali e con feriti gravi, sulla tutela degli utenti vulnerabili e sul rafforzamento del ruolo della Polizia Locale nelle attività di prevenzione, controllo ed educazione stradale.

«Taranto ha bisogno di una strategia chiara, fondata su dati reali e su un’assunzione di responsabilità amministrativa – concludono i consiglieri –. Non bastano più interventi episodici o dichiarazioni d’intenti: serve una pianificazione seria, coordinata e verificabile, per restituire ai cittadini il diritto di muoversi in sicurezza sulle strade della propria città».