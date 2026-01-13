Cristiana Capotondi in “La vittoria è la balia dei vinti”: tre appuntamenti in Puglia a gennaio 2026

BARI - Cristiana Capotondi sarà protagonista dello spettacolo di prosa La vittoria è la balia dei vinti, in scena in Puglia con tre date consecutive nel mese di gennaio 2026, all’interno delle Stagioni Teatrali 2025/26 dei Comuni di Putignano, Massafra e Ostuni, realizzate in collaborazione con Puglia Culture.

Il primo appuntamento è previsto mercoledì 14 gennaio alle 21:00 al Teatro Comunale “Giovanni Laterza” di Putignano, seguito giovedì 15 gennaio alle 21:00 al Teatro Comunale di Massafra. La tournée si concluderà venerdì 16 gennaio alle 21:00 al Teatro Palazzo Roma di Ostuni.

Cristiana Capotondi, tra le attrici più apprezzate del panorama italiano, porta in scena un testo potente e contemporaneo che interroga il senso della vittoria, del fallimento e delle dinamiche di potere nella storia e nell’esperienza umana.

La narrazione parte da una scena domestica: una madre mette a letto la figlia di sei anni, che le chiede una storia della buonanotte sul suo passato. La mamma rievoca così l’avventura della bisnonna Vittoria durante il bombardamento di Firenze del 25 settembre 1943. Quel giorno, mentre gli aerei Wellington britannici mirano alla stazione ferroviaria di Campo di Marte ma mancavano il bersaglio, causando la morte di centinaia di civili, la bisnonna si trova nel rifugio improvvisato delle cantine di Palazzo Pitti. Lì affronta la guerra ma anche un tabù sociale: allatta due gemelli rimasti senza balia.

Il racconto dello spettacolo unisce evocazione fiabesca e ricostruzione storica, sottolineando come, sotto le bombe, non esistano più corti o signorie, privilegi o gerarchie: tutti si trovano sullo stesso piano. In quel momento, la Vittoria diventa la balia dei vinti, simbolo di umanità e solidarietà.

Per informazioni e biglietti: Puglia Culture