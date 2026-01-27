Infrastrutture e mobilità, Taranto: incontro tra l’assessore Piemontese e il sindaco Bitetti su collegamenti ferroviari e aeroportuali

TARANTO – Avviare un confronto concreto sulle criticità della mobilità jonica, con particolare attenzione ai pendolari e ai collegamenti strategici in vista dei: questo l’obiettivo dell’incontro tra l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità,, e il sindaco di Taranto,

Durante il confronto sono state esaminate le principali questioni legate alla mobilità nell’area jonica, con focus sulla efficienza dei collegamenti ferroviari e sui disagi provocati dalle interruzioni della linea Bari–Taranto. Particolare attenzione è stata dedicata alle esigenze connesse ai Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto, per i quali è strategico potenziare i collegamenti tra Taranto e gli aeroporti di Bari e Brindisi. Attualmente sono attivi sette collegamenti per cinque giorni a settimana; l’obiettivo è valutarne l’estensione in relazione ai voli straordinari previsti nel periodo estivo.

L’assessore Piemontese ha annunciato un approfondimento immediato con Aeroporti di Puglia per calibrare l’offerta di trasporto terrestre e ha confermato l’apertura di un tavolo con i concessionari delle reti ferroviarie, volto a valutare soluzioni strutturali per il miglioramento dei collegamenti ordinari tra Taranto e gli aeroporti pugliesi. Tra le ipotesi allo studio, un accordo di reciprocità tra diversi operatori, da verificare sul piano tecnico.

«L’incontro – ha dichiarato Piemontese – ha consentito di mettere a fuoco priorità e nodi da sciogliere, avviando un percorso necessario per assumere decisioni solide e coerenti con le esigenze dei cittadini, dei pendolari e dei grandi eventi internazionali che attendono la Puglia».

Il confronto proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori incontri tecnici, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete e progressive per rafforzare accessibilità e integrazione dei sistemi di mobilità nell’area tarantina.