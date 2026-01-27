Contrabbando di sigarette nel Leccese, arrestato 21enne: sequestrati 256 chili di “bionde”

LECCE - La Polizia di Stato ha arrestato un 21enne incensurato di Lecce sorpreso a trasportare, prive del sigillo del Monopolio di Stato.

Il controllo è scattato lungo la strada statale 613, all’altezza di Trepuzzi, all’interno di un’area di servizio. Durante la perquisizione personale e del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto numerosi cartoni e sacchi contenenti stecche di sigarette, oltre a radio ricetrasmittenti, ritenute funzionali all’attività illecita.

Il giovane è stato arrestato e il veicolo utilizzato per il trasporto, insieme all’intero carico di sigarette, è stato posto sotto sequestro.