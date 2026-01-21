IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza: inaugurato il nuovo sistema angiografico dell’Unità di Emodinamica

SAN GIOVANNI ROTONDO - Questa mattina all’di San Giovanni Rotondo è stato inaugurato il nuovo sistema angiograficodell’Unità di Emodinamica, acquistato grazie al generoso lascito testamentario del professor Arturo Nicolas Jimenez Vera, di origini cilene. L’arcivescovo padre Franco Moscone ha impartito la benedizione al macchinario, simbolo di innovazione e attenzione alla salute dei pazienti.

Il nuovo angiografo, dispositivo radiologico avanzato, sarà utilizzato sia per diagnosi più accurate sia per trattamenti percutanei di patologie tempo-dipendenti come infarto acuto del miocardio, angina pectoris ed embolia polmonare. Grazie all’emissione di raggi X e all’iniezione di liquido di contrasto nelle arterie coronariche, il macchinario consente di visualizzare con precisione le strutture cardiache e di intervenire con piccoli cateteri, evitando incisioni chirurgiche.

«Questo sistema – spiega il prof. Carlo Vigna, direttore dell’Unità di Emodinamica – ci permetterà di aumentare la precisione diagnostica e terapeutica, riducendo al contempo l’esposizione alle radiazioni per pazienti e operatori. Sarà fondamentale nelle urgenze cardiache ed emboliche trattate per via percutanea».

L’Unità di Emodinamica, composta da 5 medici, 7 infermieri e 5 tecnici di radiologia, garantisce reperibilità 24 ore su 24 nell’ambito della Rete tempo-dipendente dell’infarto della Regione Puglia. Negli ultimi tre anni ha erogato mediamente 4.900 prestazioni annue a 3.500 pazienti provenienti da Puglia e regioni limitrofe.

Il direttore generale, Gino Gumirato, sottolinea come l’acquisizione del nuovo angiografo rientri nell’operazione di rinnovamento tecnologico dell’ospedale: «Dal 2024 sono stati acquistati robot chirurgici, acceleratori lineari, Pet-Tac e sistemi angiografici. Nei prossimi mesi, grazie al lascito del professor Jimenez Vera, verranno inaugurate altre due TAC avanzate».

La comunità di Casa Sollievo della Sofferenza rende omaggio alla memoria del professor Jimenez Vera e ringrazia Isabel Reinhardt, esecutrice testamentaria, per aver assicurato la realizzazione del lascito a beneficio dei pazienti e del territorio.

Il nuovo angiografo rappresenta un passo importante per elevare gli standard di cura e sicurezza dell’ospedale, consolidando la sua funzione di centro di riferimento per la cardiologia interventistica in Puglia e nel Mezzogiorno.