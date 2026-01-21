Massafra, domenica 25 gennaio al Teatro Comunale “Nicola Resta” lo spettacolo 'Jasenovac – Omelia di un silenzio'



MASSAFRA (TA) - Arriva a Massafra, al Teatro Comunale Nicola Resta, domenica 25 gennaio alle ore 19:00, uno spettacolo unico nel panorama teatrale italiano, capace di riportare alla luce una delle pagine più oscure e sconosciute della storia contemporanea. Jasenovac – Omelia di un silenzio è l’unico spettacolo in Italia che racconta il dramma del campo di sterminio di Jasenovac, tristemente noto come “l’Auschwitz dei Balcani”. - Arriva a Massafra, al Teatro Comunale Nicola Resta, domenica 25 gennaio alle ore 19:00, uno spettacolo unico nel panorama teatrale italiano, capace di riportare alla luce una delle pagine più oscure e sconosciute della storia contemporanea. Jasenovac – Omelia di un silenzio è l’unico spettacolo in Italia che racconta il dramma del campo di sterminio di Jasenovac, tristemente noto come “l’Auschwitz dei Balcani”.





Il 6 aprile 1941, con l’operazione “Castigo”, le truppe nazifasciste di Hitler e Mussolini invasero la Jugoslavia. In questo contesto emerse il regime degli Ustascia, nazionalisti cattolici filofascisti, il cui obiettivo principale fu lo sterminio dei serbi cristiano-ortodossi, dando vita a una vera e propria pulizia etnica che, per ferocia e barbarie, superò persino quella delle SS naziste.





Jasenovac divenne il simbolo di questo orrore: un campo di sterminio per ebrei, serbi ortodossi, rom e oppositori politici. In quel luogo persero la vita circa 74.000 bambini tra zero e quindici anni. Il comandante del campo, Miroslav Filipović-Majstorović, frate francescano soprannominato “Frate Satana”, si vantò al processo di aver ucciso in sole dieci ore 2.750 persone, tra cui 250 bambini. In quattro anni, il regime ustascia trucidò circa 700.000 persone.





In scena, un solo attore – Dino Parrotta – attraversa molteplici identità: vittime e carnefici, testimoni e aguzzini. Una vecchia sedia diventa il “camerino” a vista, dove il pubblico assiste alle trasformazioni, metafora delle “maschere” dell’Uomo e della sua capacità di esercitare la più atroce crudeltà verso i propri simili. I testi nascono da una rigorosa raccolta di testimonianze, documenti storici e dichiarazioni autentiche, accompagnate da un video con immagini originali dell’epoca e fotografie d’archivio.





Uno spettacolo necessario, potente, che non mancherà di emozionare e interrogare lo spettatore, restituendo voce a un silenzio lungo decenni.





Lo spettacolo dura circa 60 minuti. Il biglietto intero ha un costo di 12,00 euro, il ridotto – per under 25, over 65, gruppi di almeno 8 persone – ha un costo di 10,00 euro. I titoli ridotti saranno acquistabili presso il botteghino del Teatro di Massafra, gli interi anche online su Vivaticket.





Per acquistare il biglietto on line: https://www.vivaticket.com/it/ticket/jasenovac-omelia-di-un-silenzio/284385





Per tutte le informazioni e prenotazioni, visitare il sito www.teatrodelleforche.com oppure scrivere un'email a botteghino@teatrodelleforche.com



