Juventus, spreco e rammarico: pareggio contro la Samp allo Stadium
FRANCESCO LOIACONO – Una Juventus nervosa e sprecona non va oltre l’1-1 contro la Sampdoria allo Stadium e resta al quinto posto in classifica, ancora fuori dalla zona Champions.
La prima frazione vede i bianconeri dominare il gioco e colpire anche un palo con David, ma nel recupero il gol della Sampdoria sorprende i padroni di casa: errore di Cambiaso e Banda, al primo tiro in porta, sblocca il match.
La Juventus reagisce subito all’inizio del secondo tempo con McKennie, che firma il pareggio. Successivamente, David si fa parare un rigore concesso dall’arbitro, lasciatogli da Yildiz. Nel finale, al 94’, Yildiz centra il palo e Openda sbaglia il tap-in a porta vuota, vanificando l’ultima occasione della partita.
Il punto non basta ai bianconeri, che vedono la corsa alla Champions League complicarsi ulteriormente: ora serviranno più concretezza e lucidità nelle occasioni per risalire in classifica.