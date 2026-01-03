San Severo, la città celebra Lino Banfi: conferita la cittadinanza onoraria al Teatro Giuseppe Verdi

SAN SEVERO - Ieri, presso il Teatro Giuseppe Verdi di San Severo, si è svolta la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Lino Banfi, icona della comicità italiana e orgoglio pugliese. L’evento ha visto la partecipazione di autorità locali, cittadini e appassionati, che hanno voluto rendere omaggio all’attore e al suo contributo alla cultura e all’arte italiana.

La cerimonia è stata accompagnata da momenti di spettacolo e interventi istituzionali, in un’atmosfera di grande emozione e riconoscimento per la carriera e l’impegno di Lino Banfi.

Le immagini dell’evento, scattate dal fotografo barese Ezio Cairoli, raccontano i momenti salienti della giornata, dall’ingresso trionfale dell’attore alla consegna ufficiale del riconoscimento da parte delle autorità comunali.

Con questo gesto, San Severo ha voluto celebrare un talento nazionale che ha saputo unire comicità, impegno sociale e radici territoriali, rendendo Lino Banfi non solo un artista amato, ma anche un simbolo di orgoglio per tutta la comunità pugliese.

ph_Ezio Cairoli



