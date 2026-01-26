Serie A, Roma-Milan 1-1: i giallorossi fermano i rossoneri, Inter +5 in vetta
|As Roma Fb
PIERO CHIMENTI - Roma rallenta il Milan: termina 1-1 il big match della 22ª giornata all’Olimpico. Nel primo tempo i giallorossi si rendono più pericolosi, con Malen e Soulè che provano a sorprendere Maignan senza successo. Nella ripresa il Milan passa in vantaggio al 62’ con De Winter, che di testa sorprende Svilar su calcio d’angolo. La Roma risponde subito: l’arbitro Colombo concede un rigore per tocco di mano di Bartesaghi su cross di Celik, trasformato con freddezza da Pellegrini.
Con questo pareggio, l’Inter allunga in vetta portandosi a +5 sul Milan, mentre la squadra di Gasperini deve accontentarsi del punto, con rimpianti per le occasioni non concretizzate.