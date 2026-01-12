Juventus travolgente: 5-0 alla Cremonese e sorpasso in classifica

TORINO - La Juventus di Spalletti si conferma cinica e solida, superando la Cremonese con un netto 5-0 e portandosi a quota 39 punti, in pari con Napoli e Roma.

La gara

I bianconeri sbloccano il match con un tiro di Miretti deviato da Bremer, seguito poco dopo dal raddoppio firmato da David. La Cremonese vede un possibile rigore cancellato dall’arbitro, ma la Juventus mantiene il controllo della partita.

Il 3-0 arriva su rigore: Yildiz calcia e ribadisce in rete con freddezza. Nella ripresa, i bianconeri continuano a dominare: un autogol di Terracciano porta il punteggio sul 4-0 e McKennie chiude la partita sul 5-0, consolidando la prestazione perfetta della squadra.