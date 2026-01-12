Taranto, palazzo a rischio crollo in via Pupino: evacuati tre inquilini

TARANTO - È stato sgomberato per rischio crollo il palazzo di via Pupino 64, nel centro di Taranto. Il provvedimento è scattato dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco, intervenuti a seguito di una segnalazione, che ha fatto emergere gravi criticità strutturali dell’edificio.

All’interno dello stabile vivevano tre inquilini, ciascuno in un diverso appartamento. Già due mesi fa avevano ricevuto una comunicazione di sfratto legata proprio alla pericolosità dell’immobile, ma le difficili condizioni economiche avevano impedito loro di lasciare l’abitazione.

Durante i controlli sono state riscontrate numerose crepe sulla facciata del palazzo, elementi che hanno reso necessario lo sgombero immediato per tutelare l’incolumità degli occupanti e dei passanti. La strada è stata chiusa al traffico e l’area circostante messa in sicurezza, in attesa di ulteriori verifiche tecniche e della definizione degli interventi necessari.

Per la notte, due degli inquilini troveranno ospitalità presso familiari, mentre il terzo è stato accolto nel dormitorio della Caritas. Nella giornata di domani i tre saranno convocati in Comune per valutare soluzioni abitative alternative e individuare eventuali alloggi temporanei.

La situazione riporta l’attenzione sul tema del disagio abitativo e sulla fragilità di alcuni edifici del tessuto urbano, con la necessità di interventi strutturali e sociali tempestivi per evitare situazioni di emergenza.