La Fiamma Olimpica illumina Barletta e Castel del Monte: un momento storico per la Puglia

BARLETTA – Un evento simbolico e carico di emozione ha attraversato la Puglia: la, in viaggio verso le, ha fatto tappa a Barletta e al maestoso Castel del Monte, regalando uno scenario unico e suggestivo. Lo storico castello, simbolo del patrimonio culturale pugliese, ha fatto da cornice a un passaggio che ha unito sport, bellezza e identità del territorio.

Dopo la tappa di ieri a Bari, al termine di un lungo tour che ha toccato il Salento e i Trulli di Alberobello, la fiamma continua il suo viaggio attraverso i luoghi più iconici della regione, portando con sé i valori di pace, unità e passione sportiva.

L’arrivo della Fiamma Olimpica in provincia di Barletta-Andria-Trani conferma la capacità della BAT di essere un palcoscenico naturale per eventi di respiro internazionale, capace di coniugare tradizione, storia e promozione dello sport.

Le immagini della giornata, immortalate dal fotografo Ezio Cairoli, raccontano l’entusiasmo della cittadinanza e l’emozione dei partecipanti, sottolineando come questo passaggio resterà nel cuore e nella memoria di tutti.

Il viaggio della Fiamma Olimpica prosegue, lasciando dietro di sé un segno indelebile di energia, comunità e orgoglio pugliese, in attesa di raggiungere la sua destinazione finale per l’inizio dei Giochi Invernali.



