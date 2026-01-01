Capodanno a Bari: festa sicura grazie ai servizi di ordine pubblico, ma alcuni feriti per botti

BARI - I festeggiamenti di Capodanno a Bari e provincia si sono svolti senza criticità grazie ai servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti dalla Polizia di Stato, concordati nell’ambito del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica con il Prefetto di Bari. Tra gli eventi più importanti, il passaggio della Fiamma Olimpica delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 e il concerto “Capodanno in Musica” nel capoluogo, trasmesso anche in diretta sulle reti Mediaset, hanno visto una partecipazione ampia e ordinata. Eventi musicali si sono svolti anche nei comuni di Monopoli e Corato.

Il dispositivo di sicurezza, coordinato dalla Questura di Bari con personale delle diverse articolazioni della Polizia di Stato e delle altre Forze dell’Ordine, ha garantito la tutela dei cittadini e degli artisti. Determinante è stato anche il comportamento responsabile della cittadinanza, che ha collaborato attivamente al regolare svolgimento delle manifestazioni.

Feriti e incidenti

Durante la notte di Capodanno, si registrano alcuni episodi legati ai botti. A Bari, un uomo di 46 anni è stato ricoverato presso l’Ospedale Policlinico per una grave lesione all’occhio sinistro, con rischio di perdita della vista. Nel comune di Corato, due giovani di 22 e 26 anni hanno riportato lievi escoriazioni al viso e alla fronte.

Contrasto all’uso illecito di fuochi d’artificio

Nel corso delle attività di prevenzione, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sul territorio, denunciando 4 persone in stato di libertà e arrestandone 5 in relazione al sequestro di ingenti quantità di fuochi d’artificio vietati e privi di certificazioni, per un peso complessivo di 3.787 kg.

Oltre al contrasto dei comportamenti pericolosi, i servizi hanno garantito la sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione e nelle piazze principali della città, permettendo ai cittadini di festeggiare in serenità il Capodanno.