La musica pugliese protagonista a ESNS26 tra showcase, performance e networking internazionale

BARI - La musica pugliese torna protagonista sulla scena europea con la partecipazione di Regione Puglia e Puglia Culture a ESNS26 (Eurosonic Noorderslag), una delle più importanti manifestazioni musicali internazionali, in programma dal 14 al 17 gennaio 2026 a Groningen, nei Paesi Bassi. La presenza pugliese si articolerà attraverso gli showcase di Gaia Rollo e Gabriele Poso, la performance Food Sound System di Don Pasta e una delegazione di operatori del settore musicale.

Anche quest’anno ESNS ospita una significativa rappresentanza italiana, coordinata da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con Regione Puglia – Puglia Culture nell’ambito del progetto Puglia Sounds, Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Music Commission, Ater Fondazione, Assomusica, Rete Italiana World Music e Sicily Music Conference. Le attività sono finalizzate alla promozione del sistema musicale italiano e prevedono iniziative specifiche dedicate alla scena pugliese.

Due gli artisti pugliesi selezionati per gli showcase ufficiali ESNS, rivolti a professionisti del settore, media internazionali e pubblico. Mercoledì 14 gennaio alle ore 23.00, presso Oosterpoort Kunstpunt, salirà sul palco Gabriele Poso, percussionista, polistrumentista e compositore salentino, che presenterà Ritmo Italiano, progetto che intreccia tradizione e groove globali. Venerdì 16 gennaio alle ore 22.10, presso USVA, sarà la volta di Gaia Rollo, cantante e compositrice salentina, reduce dalla pubblicazione dell’EP di esordio Something is changing at home per Bellezza Records/Universal Music Italia.

Sempre venerdì 16 gennaio, a partire dalle ore 13.30 presso House of Europe, è in programma Food Sound System di Don Pasta, performance che unisce musica, vinili, cucina e narrazione, pensata come momento di presentazione della delegazione italiana con il coinvolgimento di artisti e operatori.

Spazio anche al networking professionale con Meet the Italian Music Industry – Networking and Taste of Italy, in programma giovedì 15 gennaio dalle ore 17.00 all’Het Concerthuis. L’incontro, interamente dedicato al mercato musicale italiano, offrirà l’opportunità di favorire connessioni e collaborazioni internazionali tra imprese e operatori, tra cui Cristina Fina (Puglia Sounds/Medimex).

Prevista infine la partecipazione di una rappresentanza di operatori musicali pugliesi, accompagnati dallo staff di Puglia Sounds, che include le realtà AltreMenti Labs, Django Music, è group – Italysona, Mosho e Sud Sonico.

Fondata nel 1986, ESNS rappresenta una piattaforma di riferimento per la scoperta e la promozione dei talenti musicali europei, con un forte impegno verso un’industria musicale sostenibile, inclusiva e innovativa. Ogni anno Groningen diventa il centro nevralgico del music business europeo, ospitando artisti, professionisti e istituzioni da tutto il mondo.