Il produttore Marco De Antoniis a Castellaneta per presentare il suo libro

CASTELLANETA - Lunedì 19 gennaio alle ore 20.00, presso le Officine Mercato Comunale di Castellaneta (TA), si terrà la presentazione del libro “Volevo solo fare il rapper (ma a 30 anni ho capito di essere un astronauta)” di Marco De Antoniis, produttore artistico e manager tra i più autorevoli del panorama musicale italiano. L’incontro è organizzato dall’associazione culturale Meridio Popular Band e da Aracnea – Centro culturale e artistico, con il patrocinio del Comune di Castellaneta – Assessorato alla Cultura.

Marco De Antoniis vanta una carriera trentennale nel mondo della musica e dello spettacolo, durante la quale ha collaborato con alcuni dei principali protagonisti della scena italiana, tra cui Massimo Ranieri, Lucio Dalla, Claudio Baglioni, Renzo Arbore e Toto Cutugno.

Il volume, pubblicato da Emozioni, è un’autobiografia di formazione che ripercorre il percorso umano e professionale dell’autore: dagli esordi nella Roma degli anni Ottanta e Novanta, tra sogni rap, sperimentazioni artistiche e conflitti generazionali, fino all’ingresso inatteso nel dietro le quinte dello spettacolo. Un cammino che lo porterà a diventare una figura di riferimento per numerosi artisti di primo piano.

Nel libro trovano spazio temi universali come il bullismo, la fragilità adolescenziale, la ricerca dell’identità e, soprattutto, la determinazione: una forza silenziosa che, nel tempo, consente di raggiungere traguardi inizialmente impensabili. La narrazione accompagna il lettore nei retroscena del mondo dello spettacolo, attraversando radio, cinema, televisione e concerti dal vivo, senza tralasciare il ruolo formativo dello sport nella crescita personale.

Attraverso uno stile diretto e coinvolgente, De Antoniis firma la sua prima opera editoriale offrendo uno sguardo autentico sui meccanismi, le difficoltà e le meraviglie dell’industria culturale. Il titolo, volutamente provocatorio, racchiude il senso profondo del libro: i sogni possono cambiare forma, ma continuano a spingere verso orizzonti inattesi.

In dialogo con Rossella Paradiso, la presentazione sarà un’occasione per confrontarsi con l’autore sui temi della determinazione, della capacità di reinventarsi e del ruolo centrale delle passioni nella costruzione del proprio percorso professionale.

Informazioni

Officine Mercato Comunale – via Mercato 12, Castellaneta

Inizio presentazione: ore 20.00

Info: 327 047 8729