La Puglia del Wedding a New York



30 buyer nordamericani e 45 operatori pugliesi al New York Times per PWD–Puglia Wedding Destination 2026. La filiera dell’industria regionale dei matrimoni presenta l’offerta al mercato USA





NEW YORK – Oltre duecento sono gli incontri B2B svolti nella sede del New York Times mercoledì 21 gennaio per la seconda edizione di PWD-Puglia Wedding Destination 2026. Il workshop ha presentato nella Grande Mela il meglio dell’imprenditoria pugliese del Wedding nel grattacielo disegnato da Renzo Piano a Manhattan. L’evento è una collaborazione tra Regione Puglia, Pugliapromozione e il New York Times, con il patrocinio di ENIT SpA e la partecipazione di Aeroporti di Puglia e Confindustria Puglia, sezione Turismo.





PWD 2026 ha dato l’opportunità a 45 operatori, in rappresentanza delle 22 delle più qualificate imprese pugliesi specializzate in Wedding - e delle due associazioni di categoria Puglia Wedding Planners e Puglia Wedding Production - di presentare la propria offerta a 30 operatori nordamericani selezionati.





La giornata di lavoro è stata inaugurata da Marta Mammana, Console Aggiunto d’Italia a New York; della direttrice ENIT USA & Mexico, Caterina Orlando; dalla Vice Presidente di Aeroporti di Puglia Rosa Maria Conte, e da John Oros, Head of Industry del New York Times.





"La Puglia è una regione che non smette mai di sorprendere" è intervenuta Marta Mammana, Console Aggiunto d’Italia a New York "Da pugliese non posso che essere orgogliosa di tutta questa organizzazione per PWD 2026, di questi imprenditori che dalla mia terra vengono a incontrare gli operatori americani specializzati in wedding ed eventi. Inoltre, il nostro Consolato ha in atto azioni di promozione che legano il New York Times alla comunità italiana, che negli ultimi anni ha visto un afflusso formidabile di aziende pugliesi impegnate nei settori più disparati, con un’attenzione particolare all’enogastronomia e alla scoperta delle eccellenze dell’artigianato pugliese".





"Essere ospitati, per il secondo anno consecutivo, nella sede del New York Times conferma la solidità di un percorso avviato nel 2018 insieme a Pugliapromozione - dichiara Graziamaria Starace, Assessora al Turismo, Promozione e Cooperazione Internazionale della Regione Puglia "La Puglia intercetta una domanda evoluta, orientata all’autenticità, al turismo esperienziale, al lusso inteso come qualità del tempo, dello spazio e delle relazioni. Il wedding tourism risulta essere in questo contesto un prodotto maturo, diffuso in tutte le province, capace di generare economia, occupazione qualificata e destagionalizzazione. La presenza a New York di operatori rappresentativi dell’intera filiera testimonia una regione che lavora come sistema e che ha investito, negli anni, in formazione, accompagnamento e costruzione di competenze. I collegamenti aerei diretti tra Bari e New York rafforzano ulteriormente questo impianto politico. L’accessibilità diventa infrastruttura strategica – conclude l’Assessora al Turismo Rosamaria Starace – riduce le distanze, consolida la relazione con il Nord America e posiziona la Puglia tra le poche regioni del Mezzogiorno capaci di dialogare direttamente con uno dei principali hub globali. È una scelta che incide sulla competitività complessiva del territorio e apre prospettive anche per l’estensione dei flussi oltre la stagione estiva".





"Avviato nel 2025, il collegamento diretto Bari-New York ha raggiunto i 10 mila passeggeri - dichiara Rosa Maria Conte, Vice Presidente di Aeroporti di Puglia - segno di una visione condivisa e di un grande lavoro di squadra. Il ruolo fondamentale svolto dalla Regione Puglia e in particolare dall'Assessorato al Turismo ha spinto l'internazionalizzazione della destinazione e il posizionamento della Puglia sui mercati globali. Determinante è stato anche il contributo delle nostre compagnie partner, Neos Air e United Airlines, che hanno creduto nel potenziale della Puglia e investito in un collegamento strategico di lungo periodo con gli Stati Uniti. Insieme - ha concluso la vice presidente di ADP Rosa Maria Conte - abbiamo costruito un ponte reale tra la Puglia e New York, fatto di accessibilità, affidabilità e visione comune".





La direttrice ENIT Usa & Messico Caterina Orlando ha sottolineato il ruolo trainante della Puglia, tra le prime regioni italiane più amate in USA: "Enit per il secondo anno consecutivo è partner con la Regione Puglia in un evento che ha registrato il tutto esaurito e una partecipazione formidabile. I tour operator e travel agent specializzati nel wedding, ma non solo, hanno trovato come interlocutori gli imprenditori pugliesi, sempre impegnati a promuovere il prodotto wedding coniugando tradizione e innovazione".





Secondo John Oros, Head of Industry del New York Times, "ospitare il nostro partner commerciale Pugliapromozione al New York Times per questa bellissima giornata dedicata al wedding è per noi un onore. Lavoriamo con la Puglia dal 2018, quando l'agenzia regionale del turismo ha deciso di investire nel mercato americano per promuovere la destinazione con campagne ed eventi che abbiamo sempre sostenuto".





"Terzo mercato estero e con dati quintuplicati in 10 anni – afferma Luca Scandale, Commissario di Pugliapromozione – gli Stati Uniti hanno accolto per il secondo anno consecutivo la Puglia del Wedding a New York, dove l’imprenditoria pugliese presenta la destinazione a selezionati buyer internazionali, un’iniziativa che consolida il brand nel mercato nordamericano. L’obiettivo è favorire l’incontro tra l’offerta dei 22 operatori pugliesi (strutture ricettive, tour operator, wedding planner, società di servizi al turismo) e la domanda delle 30 imprese e wedding planner internazionali".





Con oltre 234mila arrivi e 607mila presenze nel 2025 gli Stati Uniti si attestano come terzo mercato estero per la regione, dopo Francia e Germania. Nel corso dell’ultimo decennio i flussi di turisti statunitensi in Puglia sono cresciuti in maniera strutturale, registrando un incremento superiore al +400%. Nel 2025, rispetto al 2024, arrivi e presenze sono aumentati del +29 e +26%, un risultato ulteriormente potenziato dall’attivazione dei nuovi collegamenti aerei diretti tra Bari e New York. Dopo il successo del volo diretto Bari-New York inaugurato da Neos Air lo scorso anno, dal prossimo maggio 2026 i collegamenti diretti tra Puglia e Stati Uniti raddoppiano, con i nuovi voli United Airlines su Newark (4 voli settimanali) e la conferma della tratta Neos Air sull’aeroporto JFK con il raddoppio della frequenza (2 voli settimanali).





Nel settore Wedding, la Puglia è tra le 5 regioni italiane - insieme a Lazio, Lombardia, Toscana e Sicilia - preferite dalle coppie straniere per coronare il sogno d’amore. Il settore ha visto un 2025 da record in Italia, con un fatturato di 1 mld di euro e una crescita del 34% rispetto al 2024. A trainare gli eventi è stato l’aumento delle richieste dai mercati extraeuropei, tra i quali gli statunitensi si confermano in assoluto il principale target di riferimento. Nel 2024 l’Italia ha ospitato 15.100 destination wedding, con circa 950 mila presenze e una forte domanda da USA, Canada, Regno Unito, Australia, Germania, Svizzera e India. Per il 2026 è prevista una crescita del 7%, con oltre 1.000 eventi in più e un aumento del 10% della domanda dagli Stati Uniti.