John Legend a Ostuni, il 24 luglio 2026 una notte destinata a entrare nella storia della musica in città

OSTUNI (BR) - Ostuni scrive una nuova e prestigiosa pagina della propria storia culturale. Il 24 luglio 2026 l’Arena Bianca del Foro Boario ospiterà John Legend, icona globale della musica contemporanea, protagonista di una data esclusiva del Locus Festival 2026 con lo spettacolo "A Night of Songs & Stories".





Un evento di portata storica per la Città Bianca, che accoglie uno degli artisti più influenti, trasversali e riconosciuti a livello mondiale, capace di attraversare generazioni, linguaggi musicali e confini culturali. Lo spettacolo sarà un racconto intimo e coinvolgente che intreccia musica e narrazione personale, ripercorrendo oltre vent’anni di carriera costellati di successi internazionali.





Vincitore di 13 Grammy Awards, John Legend fa parte del ristrettissimo gruppo di artisti EGOT, avendo conquistato anche un Oscar, un Golden Globe, un Tony Award e quattro Emmy Awards. Un traguardo raggiunto da soli diciannove artisti nella storia della musica e dello spettacolo mondiale, che ne certifica la straordinaria versatilità creativa e il valore artistico assoluto.





L’appuntamento del 24 luglio si inserisce nel calendario di Arena Bianca Estate 2026, il progetto culturale promosso dal Comune di Ostuni che mira a consolidare il ruolo della città come punto di riferimento nazionale e internazionale per la musica dal vivo, lo spettacolo e il turismo culturale di qualità.





"Con grandissimo orgoglio annunciamo la seconda data del calendario Arena Bianca Estate 2026: il 24 luglio sul palco della nostra città salirà John Legend, uno degli artisti più influenti e trasversali della musica contemporanea. Dopo l’annuncio di Riccardo Muti, Ostuni si prepara ad accogliere un altro protagonista assoluto della scena musicale mondiale" dichiara l’assessore alla Cultura Niki Maffei.





"Questo appuntamento va oltre il valore di un grande concerto: conferma, ancora una volta, che Ostuni è oggi protagonista della scena musicale internazionale, capace di dialogare con i grandi nomi della musica globale e di attrarre produzioni artistiche di altissimo profilo. L’Arena Bianca è un progetto culturale che guarda lontano, pensato per fare di Ostuni un punto di riferimento per il turismo culturale e musicale, capace di coinvolgere pubblici diversi e di raccontare la nostra identità in una dimensione internazionale".





"Nelle prossime settimane continueremo ad annunciare le date estive dell’Arena, con un nuovo cartellone pensato per rispondere davvero alle preferenze di tutti, nella convinzione che la cultura sia una leva strategica fondamentale per la crescita e il futuro della nostra comunità" conclude Maffei.





BIGLIETTI

– Vendita generale su Ticketone.it da sabato 24 gennaio alle ore 11.00

– Prevendita dedicata agli iscritti alla newsletter di Bass Culture da venerdì 23 gennaio alle ore 11.00 a sabato 24 gennaio alle ore 10.00