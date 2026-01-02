Lecce apre il 2026 con il Concerto di Capodanno della Camerata Musicale Salentina

LECCE – Come da tradizione, Lecce dà il benvenuto al nuovo anno con la grande musica: domenica 4 gennaio 2026, alle ore 18, il Teatro Apollo ospiterà il celebre, organizzato dalla, giunta alla

Protagonista dell’edizione 2026 sarà l’Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta dal M° Giovanni Minafra, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra i valzer e le polke di Johann Strauss e le più celebri arie d’opera, da Il Barbiere di Siviglia a Don Giovanni e Il Pipistrello. Sul palco anche il soprano Gaia Cardinale e il tenore Giuseppe Nicola Tarantino, per una serata che promette eleganza, leggerezza e allegria, evocando l’atmosfera dei celebri concerti viennesi e veneziani.

L’Orchestra Filarmonica Pugliese, sostenuta dalla Regione Puglia e dal Ministero della Cultura, vanta importanti esperienze internazionali: dal Großer Saal Mozarteum di Salisburgo alla Philharmonie di Berlino, fino ai più prestigiosi teatri italiani. Il M° Giovanni Minafra, compositore e direttore d’orchestra, ha collaborato con oltre venti orchestre italiane e straniere, ricevendo numerosi premi, tra cui il prestigioso Premio Abbiati.

Il Concerto di Capodanno della Camerata Musicale Salentina è ormai un appuntamento imperdibile, un rito collettivo che unisce pubblico e musicisti nella magia dei primi giorni dell’anno. Fondata nel 1970 dal M° Carlo Vitale, la Camerata è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor della manifestazione: Banca Popolare Pugliese.

Programma musicale:

Geronimo Gimenez – Intermezzo da La boda de Luis Alonso

Gioachino Rossini – Una voce poco fa da Il Barbiere di Siviglia

Wolfgang Amadeus Mozart – Dalla sua pace da Don Giovanni

Gaetano Donizetti – Quel guardo il cavalier da Don Pasquale

Gaetano Donizetti – Quanto è bella quanto è cara da L’elisir d’amore

Johann Strauss II – Unter Donner und Blitz, Polka op. 324

Johann Strauss II – Ouverture da Il Pipistrello

Johann Strauss II – Marchese mio da Il Pipistrello

Jacques Offenbach – Barcarolle da Les contes d’Hoffmann

Franz Lehár – Tu che m’hai preso il cuor da Il Paese del Sorriso

Johann Strauss II – Tik Tak Polka op. 365



