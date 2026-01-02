Lecce apre il 2026 con il Concerto di Capodanno della Camerata Musicale Salentina
LECCE – Come da tradizione, Lecce dà il benvenuto al nuovo anno con la grande musica: domenica 4 gennaio 2026, alle ore 18, il Teatro Apollo ospiterà il celebre Concerto di Capodanno, organizzato dalla Camerata Musicale Salentina, giunta alla 56ª stagione concertistica.
Protagonista dell’edizione 2026 sarà l’Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta dal M° Giovanni Minafra, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra i valzer e le polke di Johann Strauss e le più celebri arie d’opera, da Il Barbiere di Siviglia a Don Giovanni e Il Pipistrello. Sul palco anche il soprano Gaia Cardinale e il tenore Giuseppe Nicola Tarantino, per una serata che promette eleganza, leggerezza e allegria, evocando l’atmosfera dei celebri concerti viennesi e veneziani.
L’Orchestra Filarmonica Pugliese, sostenuta dalla Regione Puglia e dal Ministero della Cultura, vanta importanti esperienze internazionali: dal Großer Saal Mozarteum di Salisburgo alla Philharmonie di Berlino, fino ai più prestigiosi teatri italiani. Il M° Giovanni Minafra, compositore e direttore d’orchestra, ha collaborato con oltre venti orchestre italiane e straniere, ricevendo numerosi premi, tra cui il prestigioso Premio Abbiati.
Il Concerto di Capodanno della Camerata Musicale Salentina è ormai un appuntamento imperdibile, un rito collettivo che unisce pubblico e musicisti nella magia dei primi giorni dell’anno. Fondata nel 1970 dal M° Carlo Vitale, la Camerata è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor della manifestazione: Banca Popolare Pugliese.
Programma musicale:
- Geronimo Gimenez – Intermezzo da La boda de Luis Alonso
- Gioachino Rossini – Una voce poco fa da Il Barbiere di Siviglia
- Wolfgang Amadeus Mozart – Dalla sua pace da Don Giovanni
- Gaetano Donizetti – Quel guardo il cavalier da Don Pasquale
- Gaetano Donizetti – Quanto è bella quanto è cara da L’elisir d’amore
- Johann Strauss II – Unter Donner und Blitz, Polka op. 324
- Johann Strauss II – Ouverture da Il Pipistrello
- Johann Strauss II – Marchese mio da Il Pipistrello
- Jacques Offenbach – Barcarolle da Les contes d’Hoffmann
- Franz Lehár – Tu che m’hai preso il cuor da Il Paese del Sorriso
- Johann Strauss II – Tik Tak Polka op. 365
Il Concerto di Capodanno 2026 è già tutto esaurito, confermando il fascino di una tradizione che unisce cultura, musica e condivisione, inaugurando l’anno nel cuore pulsante della Puglia con le melodie immortali della grande musica classica e operistica.