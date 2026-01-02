Capodanno solidale al Teatro Petruzzelli: Mogol e la musica di Battisti a sostegno dell’Unicef

BARI – Un inizio d’anno all’insegna della solidarietà e della musica quello offerto dalla Nuova Fiera del Levante, con il Capodanno solidale tenutosi giovedì 1° gennaio al Teatro Petruzzelli di Bari. L’evento, a favore dell’Unicef, ha visto sul palco Mogol accompagnato dal coro Medit Voices e da un’orchestra diretta dal maestro Angelo Valori, nello spettacolo “Mi ritorni in mente”, che ha ripercorso i grandi successi firmati insieme a Lucio Battisti, da Un’avventura a Il mio canto libero, passando per Fiori rosa fiori di pesco e Amarsi un po’.

“Abbiamo iniziato il 2026 con un gesto di solidarietà importante – ha dichiarato Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante –. Il teatro pieno è la risposta positiva alla nostra idea di un Capodanno benefico, che coinvolga la città e aiuti i bambini, il futuro del mondo”. L’intero incasso della serata, circa 60.000 euro, sarà devoluto all’Unicef, nell’ambito del protocollo triennale sottoscritto lo scorso luglio dalla Fiera del Levante con l’organizzazione internazionale.

Mogol, autore tra i più importanti della musica italiana e storico collaboratore di Battisti, ha sottolineato il valore delle emozioni nella composizione dei suoi brani: “Il lavoro fatto da me e Battisti si è basato sulle emozioni: quando parole e musica dicono le stesse cose, arriva l’emozione”.

Il coro Medit Voices, guidato da Angelo Valori, ha interpretato le canzoni con precisione e armonia, proponendo anche alcuni brani natalizi in omaggio alla ricorrenza, creando un’atmosfera coinvolgente e suggestiva.

Nicola Graziano, presidente dell’Unicef Italia, ha commentato: “Il primo giorno del 2026 non poteva iniziare in modo migliore. Bari e la Puglia hanno accolto con gioia il nostro appello, sostenendo i bambini di tutto il mondo. Un grazie speciale a Gaetano Frulli per aver trasformato la vision solidaristica della Fiera del Levante in azioni concrete”.

Durante la serata è stato annunciato il prossimo appuntamento, ad aprile, con il meeting nazionale dei volontari Unicef a Bari, che vedrà protagonisti volontari da tutta Italia, creando una suggestiva “scia azzurra” lungo il lungomare barese, simbolo dell’impegno condiviso a favore dei bambini.

L’evento conferma come musica e solidarietà possano unirsi per creare momenti di grande partecipazione e impegno sociale, inaugurando il nuovo anno con un gesto concreto e carico di significato.