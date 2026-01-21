Bari, dirigenti scolastici in aula per la sicurezza sul lavoro: corso di formazione il 28 gennaio

BARI - Mercoledì 28 gennaio a Bari prende il via unsulla sicurezza nei luoghi di lavoro, organizzato da, in collaborazione con

Il corso nasce dall’esigenza di aggiornare i dirigenti scolastici sulle loro responsabilità come datori di lavoro nelle proprie istituzioni, ruolo previsto dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, che assegna loro competenze di direzione e organizzazione del lavoro equiparabili a quelle del settore privato.

«Il dirigente scolastico non è solo il riferimento educativo della comunità, ma anche un datore di lavoro con responsabilità dirette sulla sicurezza di chi studia e lavora nelle scuole», sottolinea Roberto Romito, Presidente regionale ANP Puglia. «La grande adesione dei dirigenti pugliesi dimostra quanto sia sentita l’esigenza di una formazione rigorosa, capace di supportare decisioni che incidono sulla sicurezza e sulla qualità dell’ambiente scolastico».

Roberto Romito

Il percorso formativo, valido ai fini della certificazione obbligatoria, prevede un incontro residenziale di 4 ore, aperto a tutti, dalle 14:00 presso l’Istituto Ettore Majorana (via Salvatore Tramonte 2, quartiere San Paolo), seguito da 12 ore di formazione online asincrona, riservate ai soci ANP.

Tra i docenti figurano la dott.ssa Giulia Ponsiglione, responsabile nazionale ANP per la formazione, l’avv. Valerio De Feo di Italiascuola.it, l’ing. Angelo Leone del Gruppo Spaggiari Parma e la dott.ssa Lia Gallinari, tecnico della prevenzione AUSL Reggio Emilia.

Il corso ha l’obiettivo di rafforzare le competenze dei dirigenti nella gestione della sicurezza, un aspetto fondamentale per la tutela di studenti e personale scolastico, come evidenziato dai recenti tragici eventi internazionali.

Per tutte le informazioni su programma e iscrizioni: ANP.it.