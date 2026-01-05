Lecce, Teatro Koreja: al Teatro in Tasca arriva la Befana con il 'Circo Bestiale' per un'esperienza 'tout public'



A Koreja arriva la Befana!!! in scena un CIRCO BESTIALE “senza animali” ma con tante risate, musicisti, giocolieri, acrobati, trapezisti, trampolieri, danzatori, attori e maghi per un'esperienza "tout public”. 6 gennaio 2026 Cantieri Teatrali Koreja – Lecce





LECCE - Figura ambivalente, lontana dagli stereotipi del “bello” e del “perfetto”, la Befana incarna valori fondamentali per la crescita: l’accettazione della diversità, la possibilità di trasformazione, il tempo dell’attesa e del dono disinteressato. Attraverso il teatro, questi elementi diventano vivi, condivisi e comprensibili anche ai più piccoli, favorendo un apprendimento emotivo e simbolico che va oltre la parola.





Festeggiare la Befana a teatro significa anche trasmettere alle nuove generazioni il valore delle tradizioni come patrimonio culturale vivo, capace di evolversi e dialogare con i linguaggi contemporanei. In questo senso, il teatro svolge un ruolo fondamentale: custodisce la memoria collettiva e, allo stesso tempo, la rinnova, rendendola significativa per il pubblico di oggi.





Così, per festeggiare l’arrivo della Befana, il Teatro in Tasca di Koreja incrocia la programmazione del Festival Kids e martedì 6 dicembre alle ore 17.30 ospita l’energia travolgente della compagnia Il Duende con CIRCO BESTIALE, uno spettacolo di teatro-circo moderno, un'esibizione di acrobazie, giocoleria, musica dal vivo e comicità che coinvolge musicisti, giocolieri, acrobati, trapezisti, trampolieri, danzatori, attori e maghi per un'esperienza "tout public" che unisce tradizione circense e innovazione.





Ed ecco prendere forma il progetto CIRCO BESTIALE, dove gli uomini diventano animali, dove tutto è raccontato senza bisogno delle bestie vere. Lo spettacolo, si compone di una serie di numeri circensi e comici, tutti accompagnati da musiche originali eseguite dal vivo. 13 artisti in scena per una performance che farà sorridere grandi e piccini. E allora signori, sedetevi pure, lo spettacolo sta per cominciare!!!





Info 0832242000







