Lecce, tragedia per una donna incinta dopo l’aggressione del suo bulldog
LECCE – Una donna di 49 anni, al terzo mese di gravidanza, ha perso il bambino dopo lo shock causato dall’aggressione del suo bulldog da parte di un cane di razza amstaff, libero e senza museruola.
La donna, colta da malore, era stata trasportata d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove, nonostante i tentativi dei medici, la gravidanza è stata purtroppo interrotta.
Il proprietario dell’amstaff è stato denunciato a piede libero, mentre il cane è stato trasferito in canile a disposizione dell’autorità giudiziaria.
L’episodio mette nuovamente in luce i rischi legati alla detenzione di animali potenzialmente pericolosi senza le necessarie precauzioni.