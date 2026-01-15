Bari, Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria insieme per il futuro delle imprese

BARI – Si terrà a, l’evento “Insieme per il futuro delle imprese”, promosso da, presso la sede di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani in via Amendola, 172/5.

L’iniziativa sarà l’occasione per presentare il nuovo accordo di collaborazione tra le due istituzioni e illustrare gli strumenti che il Gruppo CDP mette a disposizione del mondo imprenditoriale.

La collaborazione mira a sostenere gli investimenti in transizione ecologica e innovazione, il rilancio del Mezzogiorno, l’imprenditoria giovanile e l’abitare sostenibile. Tra le priorità anche la definizione di nuovi strumenti di finanza alternativa e accesso al credito, di private equity e venture capital, nonché iniziative legate all’internazionalizzazione e alla cooperazione allo sviluppo.

L’evento rappresenta un passo concreto per rafforzare il dialogo tra istituzioni e imprese, supportando progetti di crescita e innovazione nel territorio pugliese e nazionale.