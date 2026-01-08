Lecce, tragico incidente in centro: muore un uomo di 96 anni, gravemente ferita la moglie

LECCE – Un grave incidente stradale si è verificato oggi in pieno centro a Lecce, in Via Roma, nei pressi dello stadio. L’auto guidata da un uomo di 96 anni, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata.

L’anziano è morto sul colpo, mentre la moglie, 92 anni, è stata trasportata d’urgenza in ospedale ed è ricoverata in gravi condizioni. Non si esclude che alla base della tragedia ci possa essere un malore del conducente.

Le forze dell’ordine stanno svolgendo accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.