Legature 2026: doppio concerto pianistico di Federico Pische e Hyunji Kim al Teatro Rossini di Gioia del Colle

GIOIA DEL COLLE - La musica classica torna protagonista al Teatro comunale Rossini di Gioia del Colle con il primo appuntamento della rassegna “Legature”, che anche quest’anno arricchirà la stagione teatrale promossa dal Comune di Gioia del Colle in collaborazione con Puglia Culture. A inaugurare la ventunesima edizione, curata dall’associazione musicale “Daniele Lobefaro”, sarà il doppio concerto pianistico di Federico Pische e Hyunji Kim, in programma domenica 18 gennaio 2026 alle ore 19:00.

Federico Pische, formatosi al Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli e perfezionatosi in Musica da Camera all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma sotto la guida del Maestro Ivan Rabaglia, eseguirà brani tratti dai repertori di Claude Debussy e Modest Petrovič Musorgskij. Hyunji Kim, che torna a Gioia del Colle dopo aver ottenuto il terzo posto nella sezione “Esecuzione pianistica” al Concorso internazionale di musica “Pietro Argento” 2025, proporrà le musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e Robert Schumann.

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto di abbonamenti e biglietti è possibile rivolgersi al botteghino del Teatro comunale Rossini, aperto venerdì 16 gennaio 2026 dalle ore 17:00 alle 19:00 e domenica 18 gennaio a partire dalle ore 18:00, oppure acquistare i biglietti online sul sito Vivaticket. Il teatro si trova in via Rossini 1 a Gioia del Colle e può essere contattato all’indirizzo email teatrorossini@comune.gioiadelcolle.ba.it o al numero 0803484453.