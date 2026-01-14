Bari, neonata muore due giorni dopo il parto: Procura apre indagine su nove sanitari

BARI – La Procura di Bari ha aperto un’indagine sulla morte di una neonata, deceduta il 4 dicembre scorso, a soli due giorni di vita, nel Policlinico di Bari. La pm Maria Christina de Tommasi ha iscritto nel registro degli indagati nove persone, otto medici e una ostetrica, appartenenti a due strutture ospedaliere: l’ospedale dove la madre era stata seguita alla fine della gravidanza e il Policlinico, dove è avvenuto il parto.

L’ipotesi di reato è concorso in omicidio colposo. Per accertare le cause del decesso, la magistratura ha disposto l’acquisizione delle cartelle cliniche e l’autopsia, che sarà eseguita domani dal medico legale Eloisa Maselli e dal neonatologo Giuseppe Latorre del Miulli.

L’inchiesta è stata avviata dopo la denuncia dei genitori, assistiti dall’avvocato Cristina de Manno. Le responsabilità ipotizzate riguardano inizialmente quattro ginecologi dell’ospedale San Paolo che avevano seguito la donna, una 39enne barese, tra il 27 novembre e il 1 dicembre 2025. Secondo quanto riportato nell’avviso di garanzia, dopo i primi accertamenti clinici la gravidanza sarebbe stata ritenuta a rischio, motivo per cui la donna è stata trasferita al Policlinico il 1 dicembre.

Al Policlinico la 39enne ha partorito il giorno successivo e, purtroppo, la neonata è morta il 4 dicembre. Le altre presunte responsabilità da accertare riguardano due ginecologi, due anestesisti e una ostetrica che hanno gestito la fase del parto.

La Procura continuerà le indagini per chiarire le cause della morte e valutare eventuali responsabilità del personale sanitario coinvolto.