Linea Adriatica: da oggi pomeriggio riprende la circolazione dopo interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico

BARI – Tornerà gradualmente alla normalità dalle 16 di oggi la circolazione sulla linea Adriatica, tra San Vito Lanciano (PE) e San Severo (FG), sulla tratta Pescara–Foggia, dove Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha concluso la terza fase dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, svolti dal 14 al 23 gennaio.

Tra gli interventi principali: la sostituzione di circa 9 chilometri di rotaie nella Galleria Sinello e il completamento di opere di drenaggio delle acque meteoriche (Water Drain System) nelle gallerie San Giovanni e Diavolo. Sono state inoltre avviate le attività propedeutiche all’attivazione della nuova Sottostazione Elettrica di Fossacesia, prevista per giugno 2026, e completata la prima fase del rinnovo integrale del Sistema di Trazione Elettrica tra Ortona e San Vito, con conclusione entro il primo trimestre del 2027. Tra la sera del 22 e la mattina del 23 gennaio sono stati eseguiti interventi straordinari su deviatoi e bivi sulla tratta Barletta–Bari.

Oltre 280 maestranze hanno lavorato quotidianamente sugli oltre 150 km di linea per completare i lavori, parte di un investimento complessivo di circa 310 milioni di euro, di cui 100 milioni finanziati con fondi PNRR. Gli interventi, che seguono quelli realizzati ad aprile 2024 e gennaio 2025, mirano a garantire maggiore affidabilità, regolarità del servizio e capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e ottimizzazione dei tempi di viaggio.