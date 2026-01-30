Lobuono aderisce al Gruppo Misto: “Opposizione costruttiva e leale ai valori del centrodestra”

BARI - Il candidato presidente alle ultime elezioni regionali pugliesi, Lobuono, ha annunciato la sua adesione al Gruppo Misto del Consiglio regionale. La decisione è stata comunicata con una nota nella quale spiega di voler mantenere autonomia politica pur restando “leale ai valori fondanti del centrodestra”.

Lobuono ha ricordato di aver accettato la candidatura “per dare un contributo ai cittadini pugliesi” mettendo a disposizione la propria esperienza da imprenditore e la lunga militanza nell’area di centrodestra, con l’obiettivo di tenere unita e rilanciare la coalizione dopo anni di sconfitte alle regionali.

Durante la campagna elettorale, sottolinea, il confronto diretto con gli elettori in tutta la regione ha rafforzato la convinzione che esista ancora uno spazio politico per riavvicinare alla partecipazione attiva molti cittadini delusi. Rivendica inoltre il risultato personale ottenuto alle urne: oltre 500mila voti, circa 16mila in più rispetto alle liste della coalizione che lo sosteneva.

Come promesso in campagna elettorale, Lobuono conferma che resterà in Consiglio regionale anche dopo la sconfitta. Lunedì 2 febbraio, in qualità di consigliere anziano, presiederà l’apertura della prima seduta della nuova assemblea.

Quanto alla collocazione politica, molti si aspettavano un suo ingresso in uno dei gruppi del centrodestra, in particolare in Forza Italia. Una scelta che però non si concretizzerà. “Non riscontrando le necessarie condizioni politiche – spiega – ho deciso di aderire al Gruppo Misto”, scelta che a suo dire gli consentirà maggiore agibilità per rappresentare le istanze raccolte durante la campagna elettorale.

Dal banco dell’opposizione promette un atteggiamento “costruttivo, propositivo e serio”, con l’obiettivo dichiarato di lavorare nell’interesse dell’intera Puglia e non solo di una parte politica.